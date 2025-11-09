Lunedì "Book Faces" presenta alla libreria Dettagli "Congiuntivi sbagliati" di Chiara De Silva • Terzo Binario News

Domani, lunedì 10 novembre la Book Faces presenta Chiara De Silva con “Congiuntivi sbagliati”.

Una voce fresca e nuova nel panorama letterario. De Silva ha esordito con Marsilio, pubblicando un romanzo linguisticamente variopinto ed espressivo. Racconta la storia di Jessica, una docente di lettere, che vive in una città di periferia della Campania con la sua gatta e il fidanzato, avvolta dall’amore verso di loro, i libri, la musica neomelodica e per sua nonna. Nella figura di Rachele, la nonna scomparsa da poco e a cui dedica delle lettere raccontandole il suo mondo interiore, trova conforto soprattutto quando la vita del padre camorrista del fidanzato entra nella sua vita con un pesante debito da ripagare. La risposta la troveranno nella musica neomelodica.

Presso la Libreria Dettagli dialogheranno con la scrittrice il Presidente della Book Faces Marco Salomone e l’addetta stampa Sara Sansone.

Entusiasta Salomone afferma: “In un anno in cui Book Faces ha portato in città grandi nomi della letteratura italiana, abbiamo voluto dare un segnale anche per i giovani appassionati del mondo narrativo. Chiara De Silva è una giovanissima esordiente che, grazie alla sua voce uguale a nessun’altra, ci permette di vedere il mondo da un punto di vista unico e diverso dal solito. Conoscere da vicino una scrittrice nata nel 1999 sarà anche un’ottima opportunità da cogliere per tutti i giovani del territorio che sono appassionati di scrittura.”