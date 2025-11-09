Fl5: imprevisti, sovraffollamento e ritardi esasperano i pendolari • Terzo Binario News

Il traliccio danneggiato a Santa Marinella sulla Fl5 che ha causato la paralisi della linea fra Civitavecchia e Santa Severa non è l’unico episodio di problema infrastrutturale.

Ma la conseguenza ricade, come sempre, sui pendolari stanchi dei disservizi che causano problemi per raggiungere casa – al ritorno – o il posto di lavoro o di studio – all’andata.

Il sovraffollamento fra marzo e ottobre, che coincide con la stagione delle crociere, le noie continue in casi di maltempo specie a Maccarese, gli imprevisti come le morti sulla linea hanno esasperato i viaggiatori quotidiani che si trovano costretti a vivere un’odissea quasi quotidiana.

Infatti dopo l’interruzione di mercoledì si è ricominciato con la routine dei ritardi specie nel pomeriggio per i convogli diretti sul Litorale.

E ritardo è sinonimo di sovraffollamento. «Si pagano quasi 600 euro per un abbonamento annuale – dice Roberto, che lavora in un ministero – ma non si ha la garanzia di raggiungere l’ufficio o di tornare a casa. Vivere con questa incertezza è impossibile».

Alessia è una studentessa di Architettura, che viaggia in orari diversi durante la settimana: «Io mi abbono mensilmente in base a lezioni ed esami ma talvolta mi trovo a rischiare di rimanere a Civitavecchia come successo mercoledì. Passare dal servizio sostitutivo a Santa Severa e poi da lì a Roma mi avrebbe comunque fatto saltare la lezione. È un guaio».