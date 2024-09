Lulù e Ciuffo inseparabili ora sono lontani e lei in canile: vanno salvati, come pure Happy • Terzo Binario News

LULU’ E CIUFFO

ERANO INSEPARABILI…ERANO L’ UNO LA FORZA DELL ALTRO…ERANO L UNO LA FORZA IL SOSTEGNO DELL ALTRO…INSIEME CERCAVANO DI SOPRAVVIVERE IN STRADA

ERANOOOOO SEMPRE INSIEME E GRAZIEEEEE A VOI…A VOI CHE VI DEFINITE UMANI CHE NN NE SIETE DEGNI LI AVETE DIVISI…



LULU’ (la nera) È FINITA IN CANILE ACCALAPPIATA ..



CIUFFO È RIUSCITO A SALVARSI MA STA SOFFRENDRO TANTISSIMO SENZA LA SUA COMPAGNA… SENZA UNA PARTE DI LUI….



VI CHIEDO UN MIRACOLO UN ADOZIONE DI COPPIA…

x ricongiungere un grande amore…una grande amicizia… x ricongiungere 2 meravigliose anime che la loro unica colpa è amarsi e volere restare insieme…

Entrambi 3 anni 15 kg… lei sterilizzata …entrambi non compatibili con gatti …l inseguono

Lui vive in strada ..solo … aspetta ogni giorno nello stesso posto dove hanno catturato la sua compagna….

Si trovano in provincia di Matera x info Elisabetta +39 347 561 8559

Arriva settembre, con il cuore ancora gonfio di dolore, andiamo avanti, sperando che qualcuno voglia regalare una gioia al nostro ospite da più anni con noi….

Novi Ligure (AL) HAPPY 13 anni, 4 di attesa, lo sguardo spento di chi sa che ormai ha perso, perché nessuno chiama per un vecchio cane.

Ci vuole fortuna anche a nascere cane caro Happy.

Noi vi salviamo, ma se poi nessuno vi adotta non serve a nulla. Happy sta perdendo il sorriso e la speranza, e sappiamo che ad una certa età il tempo corre sempre più veloce. Un Cane meraviglioso, senza difficoltà gestionali, dolcissimo, ma come troppi, invisibile. Happy sta iniziando ad accusare il colpo di tanto freddo e umidità di anni sulle articolazioni. Passano i giorni, i mesi, gli anni, e lui spera ancora in un abbraccio e qualcuno che con un collare nuovo apra quel box e dica: ” andiamo a casa “, andando oltre tutti i solito pregiudizi o futili scuse.

Scegliete di fare un gesto d’amore in questo 2024. Adottate un cane adulto per una volta.

Adottabile in Lombardia e Piemonte con visita al rifugio per conoscerlo.

Informazioni 347 4345 242 oppure visitate la nostra pagina Facebook Gruppo Spillo o il nostro sito www.gruppospillo.com dove troverete tante foto e storie di tutti i nostri pelosi

Tutti hanno diritto ad un’occasione!!