Corso base per conduttori di cani a Trevignano organizzato dalla Asl Roma 4 • Terzo Binario News

Torna l’appuntamento con il corso base per proprietari di cani e a breve verranno aperte le iscrizioni per partecipare alla IV edizione che si svolgerà nel comune di Trevignano Romano.

L’iniziativa è stata attivata in via sperimentale quest’anno e i Comuni che vogliono aderire e proporre alle proprie comunità il percorso formativo, possono inoltrare formale richiesta al Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4.

Il progetto, “Patentino Base“, proposto inizialmente dal Comune di Manziana, è stato ideato dal dottor Pierluigi Ugolini, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4, insieme al team dei veterinari aziendali con il duplice obiettivo di permettere alle istituzioni locali di ottemperare all’ordinanza del 3 marzo 2009 sulla “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, e di sensibilizzare i proprietari sul tema del possesso responsabile.

Il progetto prevede un percorso formativo della durata di 14 ore, suddivise in 10 ore di lezioni teoriche e 4 di esercitazioni pratiche cinofile. Le lezioni teoriche sono tenute dai dirigenti veterinari della ASL Roma 4 Alessia Liverini e Chiara Servili, specialiste in etologia applicata e benessere animale, e Laura Maragliano. Le esercitazioni pratiche saranno guidate dalle istruttrici cinofile Valeria Borromeo e Marta Fioretto che forniranno le competenze di educazione base e gestione quotidiana del cane.

“Spesso, i proprietari dei cani – ha spiegato il dottor Pierluigi Ugolini – non interagiscono in modo adeguato con i loro animali, principalmente a causa di una mancanza di conoscenze approfondite riguardo alle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie. Queste lacune cognitive possono generare difficoltà nella relazione interspecifica e favorire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. L’obiettivo di questa formazione, è costruire una maggiore consapevolezza del valore della relazione uomo-animale e migliorare le interazioni tra gli animali e le comunità in cui vivono”.

Il corso, è finalizzato a favorire un corretto sviluppo della relazione uomo-cane, attraverso la trattazione di argomenti che spaziano dalla fisiologia ed etologia del cane, agli aspetti educativi comportamentali, agli approfondimenti riservati alla responsabilità civile e penale, al rispetto delle regole di convivenza e di pubblica sicurezza, in modo da consentire una completa integrazione del miglior amico dell’uomo nel contesto sociale.

Nel maggio scorso si è svolta la prima sessione a Manziana, seguita poi dai comuni di Anguillara e Santa Marinella, gli iscritti sono stati 61. In autunno sono state programmate tre nuove sessioni che si svolgeranno a settembre a Trevignano, a ottobre a Bracciano e a novembre a Formello. Per partecipare bisogna seguire la procedura attivata dal comune organizzatore.

“Il corso – ha dichiarato il Direttore Sanitario della Asl Roma 4, la dottoressa Simona Ursino – rappresenta un’importante iniziativa per promuovere la convivenza responsabile e sicura tra cani e comunità. Questo programma educativo è stato sviluppato per rispondere all’ordinanza sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e per informare i proprietari sull’importanza di una gestione consapevole del proprio animale. La partecipazione passata ha dimostrato un interesse significativo sottolineando l’efficacia e la necessità di tali programmi educativi”.