Campionati windsurf, un titolo italiano IQ Foil e un doppio podio Techno 293 per i giovani della Lni Civitavecchia • Terzo Binario News

I Campionati italiani FIV di tutte le classi, l’evento giovanile più importante dell’anno, appena conclusi, hanno visto protagonisti, nel windsurf, i ragazzi della Lega Navale di Civitavecchia.

A Voltri, in provincia di Genova, grazie a un paio di sveglie all’alba, il vento ha premiato gli atleti essendo sempre superiore ai 15 nodi permettendo loro di regatare con ottime condizioni.

Vittoria Marconi è la nuova campionessa Femminile U17 IQ Foil, avendo realizzato un punteggio netto di 15, che le ha lasciato un bel distacco nella classifica.

Gli atleti nostrani Techno 293 U15 hanno avuto ottimi risultati, portando a casa due podi: un secondo posto per Filippo Iengo e una terza piazza per Carlo Alberto Graziano.



Gli allenatori della Lega Navale Italiana Civitavecchia, Daniele Guzzone e Dario Masoni, si ritengono più che soddisfatti, non potrebbe essere altrimenti a fronte dei risultati ottenuti.

IQ FOIL

U19 maschile: Nico Pettinari 5^

U19 maschile Davide Terzaroli 11^

U19 maschile Francesco Ricci 21^

U19 femminile Elisa Del Duca 6^

U17 Femminile Vittoria Marconi 1°

U17 Femminile Alice Evangelisti 6^

U17 Maschile Davide Mecucci 13^

U17 Maschile Luca Traversi 18^

TECHNO 293

TECHNO 293 U15 Maschile Filippo Iengo 2^

U15 Maschile Carlo Alberto Graziano 3^

U15 Maschile Matteo Arcadi 19^