Lukaku è a Roma, i tifosi in delirio lo accolgono a Ciampino • Terzo Binario News

Una folla festante colorata di giallorosso ha accolto Big Rom, con lui e Dybala ora lo Special One è pronto a far sognare la Roma

(immagini da SkySport24) È il colpo dell’estate. Lukaku è ufficialmente un giocatore della Roma.

Pochi minuti fa, l’arrivo all’aeroporto di Ciampino, accolto da un tifo scatenato.

Sciarpe, cori e bandiere per il gigante belga, che va a rafforzare l’attacco giallorosso.

Una vera e propria freccia nera a disposizione di Josè Mourinho, che con Dybala, sperando per la squadra che gli acciacchi fisici non gli pregiudichino troppo la stagione, è pronto a far sognare i tifosi della Roma.

In attesa del ritorno dall’infortunio di Abraham, e con un Belotti in cerca di riscatto, la presidenza giallorossa ha messo a disposizione dello Special One un poker d’attaccanti davvero di caratura straordinaria. Un acquisto che la società ha fortemente voluto, a tal punto che a guidare l’aereo, decollato da Luton, è stato niente meno che direttamente Dan Friedkin.

Il popolo giallorosso è pronto a sognare…