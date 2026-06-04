L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Marina di San Nicola a Ladispoli sabato 13 giugno • Terzo Binario News

I banchi posizionati in via Tre Pesci

Con l’arrivo dell’estate, e come sempre a grandissima richiesta del pubblico, tornano finalmente sul litorale romano, alla MARINA DI SAN NICOLA, frazione di LADISPOLI, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, protagonisti assoluti del mercato di qualità più amato e imitato d’Italia. Un ritorno che si annuncia trionfale e che porta con sé l’unico, autentico format originale, sinonimo di stile, eccellenza e tradizione.

Non un semplice mercato, ma un vero e proprio evento, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® rappresentano un marchio riconosciuto, un’esperienza esclusiva che trasforma ogni tappa in uno spettacolo di shopping capace di attirare e conquistare migliaia di visitatori.

Ladispoli, Cerveteri e tutto il litorale romano si preparano così a vivere una giornata all’insegna del glamour e della qualità, grazie a bancarelle selezionatissime che propongono il meglio del Made in Italy, capi di moda irresistibili, tessuti pregiati, accessori di tendenza e le eccellenze dell’artigianato contemporaneo, rigorosamente scelti secondo gli alti standard del Consorzio originale.

Le ormai celebri boutique a cielo aperto® faranno tappa sabato 13 giugno alla MARINA DI SAN NICOLA, frazione di LADISPOLI, in Via Tre Pesci, per un appuntamento che si preannuncia, ancora una volta, tra i più attesi e affollati della stagione. Un’occasione assolutamente imperdibile per le numerose legioni di fan che ne reclamavano da tempo il ritorno e per tutti coloro che desiderano concedersi uno shopping esclusivo, conveniente e di altissimo livello, immersi nell’atmosfera autentica di uno dei mercati più iconici del Paese (apertura con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo).

“Il nostro Consorzio – spiega il Presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.

Da sempre avvolti in un alone mitico, i famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume – propongonoun autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che fanno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita.Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte di Marmi® che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.

Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storicamente e tuttora presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione. “Il nostro è un invito – spiega ancora il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente“.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati del tour itinerante de Gli Ambulanti di Forte di Marmi®, è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai “fake”) www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook da oltre 200mila fans reali e certificati, agli altri social media ed alla App del Consorzio.

Evento-Mercato di qualità con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Sabato 13 giugno 2026 – Via Tre Pesci – MARINA DI SAN NICOLA, frazione di LADISPOLI (Roma)

Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo