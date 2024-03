Ludovica Bergamini presenta a San Gaspare l'educazione al primo soccorso • Terzo Binario News

Presentato presso l’oratorio di San Gaspare, un progetto di educazione sanitaria per bambini e famiglie, denominato Open Day.

L’iniziativa della laureanda Ludovica Bergamini in collaborazione con medici, infermieri e volontari della Misericordia Roma ha come obbiettivo di proporre alle comunità dei quartieri una giornata di prevenzione ed educazione sanitaria sul tema delle malattie cardiovascolari nonché l’educazione al primo soccorso ed in particolare alla rianimazione cardiopolmonare.

Il progetto ha come ulteriore finalità di promuovere la figura infermieristica nelle scuole e nella comunità dei quartieri.

Particolare attenzione è stata data agli effetti nocivi dell’abuso di alcol droghe e fumo, nonché gli effetti benefici dello sport.