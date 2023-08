Luciano Spalletti nuovo Ct della Nazionale di calcio, a giorni l'ufficialità • Terzo Binario News

Il tecnico di Certaldo e Campione d’Italia in carica succede a Roberto Mancini

È Luciano Spalletti il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio.

Il tecnico di Certaldo, fresco Campione d’Italia con il Napoli, tornato tricolore dopo 33 anni di lunga attesa, è stato ufficializzato pochi minuti fa dalla FIGC.

Succede dunque a Roberto Mancini, dimessosi a sorpresa nella tarda mattinata di domenica 13 agosto.

L’ufficialità dell’incarico, giungerà probabilmente mercoledì 16 agosto. Da sciogliere solamente il nodo della clausola con il Napoli.

Spalletti, 64anni, aveva lasciato la panchina del Napoli subito dopo la conquista dello Scudetto.

In carriera, ha seduto sulle panchine di Udinese, Roma, Zenit San Pietroburgo, ancora Roma, Inter e Napoli vincendo, oltre allo Scudetto con il Napoli, due Coppa Italia e una Super coppa Italiana con la Roma, due Campionati russi, una Coppa di Russia e una Super coppa di Russia con lo Zenit.

I suoi primi impegni sono estremamente ravvicinati: la Nazionale sarà in campo il 9 settembre contro la Macedonia del Nord e il 12 settembre contro l’Ucraina, nei due incontri validi per le Qualificazioni agli Europei di calcio del 2024, che si svolgeranno in Germania.

L’obiettivo per Spalletti, certamente non facile, è quello di ripartire con immediatezza e di dare nuova forza ad una Nazionale di calcio forte del titolo di Campione d’Europa, ma ferita, profondamente ferita da due mancate qualificazioni ai Mondiali di Calcio.