L'aeroporto di Catania chiude "causa Etna", ragazzi di Cerveteri bloccati • Terzo Binario News

Non è totalmente esclusa l’ipotesi di una permanenza ulteriore in terra siciliana, per i passeggeri rimasti a terra possibile sistemazione in hotel

Ci sono anche due ragazzi di Cerveteri tra i passeggeri rimasti bloccati all’aeroporto di Catania, chiuso al traffico aereo in queste ore a causa dell’eruzione dell’Etna.

Dopo alcuni giorni di vacanza trascorsi in Sicilia, oggi era tutto pronto per il loro ritorno a casa, ma una volta giunti all’aeroporto la brutta sorpresa: voli rimandati a causa dell’eruzione del vulcano.

Dalle ultime notizie apprese, cancellati tutti i voli, sia in arrivo che in partenza.

Sei gli aerei dirottati su Trapani, Comiso e Palermo.

I due giovani di Cerveteri dunque, in contatto con le proprie rispettive famiglie, sono in attesa e ancora non sanno a che ora potranno prendere il volo del ritorno.

Da quanto hanno potuto apprendere, non è da escludersi totalmente l’ipotesi di una permanenza ulteriore in terra siciliana. I viaggiatori rimasti a terra, potrebbero essere sistemati in un hotel in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dei voli aerei.

FOTO, TGCOM24