Luca Tassarotti eletto consigliere regionale della FederTriathlon • Terzo Binario News

L’allenatore civitavecchiese è entrato dell’assise del Lazio in quota tecnica

Luca Tassarotti compie un significativo passo avanti nella sua carriera sportiva. L’allenatore, con un passato da protagonista nell’atletica, è stato recentemente eletto nel comitato regionale della Federazione Italiana Triathlon in qualità di tecnico.

Questa nomina si aggiunge al suo ruolo già consolidato di tecnico federale, evidenziando ulteriormente la sua dedizione e competenza nel mondo dello sport.

“Sono conosciuto per il mio impegno totale in tutto ciò che intraprendo” ha dichiarato Tassarotti sui social media. “Il nostro obiettivo sarà valorizzare le eccellenze della nostra regione, permettendoci di raggiungere livelli di prestigio che meritiamo. Desidero esprimere la mia gratitudine a chi ha riposto fiducia in me e nelle mie capacità. Auguro una collaborazione proficua ai miei colleghi in questo viaggio di quattro anni.”

Luca Tassarotti ha alle spalle una carriera ricca di successi, che lo ha visto protagonista in numerose competizioni. La sua passione per lo sport e il suo spirito di squadra lo rendono una figura di riferimento nel panorama sportivo regionale e nazionale. La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento per il suo impegno e la sua professionalità.