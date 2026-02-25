L'opposizione: "A Ladispoli maggioranza senza numeri, Consiglio paralizzato" • Terzo Binario News

“Come gruppi di opposizione in Consiglio Comunale, informiamo la città che, per la seconda volta in due settimane, la conferenza dei capigruppo non ha raggiunto il numero legale necessario per fissare le date dei prossimi consigli comunali, a causa dell’assenza di alcuni consiglieri della maggioranza.

Dal dicembre scorso, i consigli comunali non si svolgono più regolarmente. Questa situazione evidenzia, a un anno dalle elezioni, una crisi interna ormai palese nella maggioranza.

Come consiglieri d’opposizione, avremmo potuto garantire con i nostri numeri la regolare adunanza, ma non siamo stampelle di nessuno. È giusto che la città prenda atto della situazione.

Non siamo intervenuti anche perché, fin dall’inizio della consiliatura, l’atteggiamento di questa amministrazione è stato di chiusura rispetto a ogni nostra richiesta di collaborazione. Ricordiamo, fra tutte, la modifica del regolamento che ha ridotto i tempi a disposizione dell’opposizione per discutere mozioni e interrogazioni, una delle nostre poche opportunità per fare politica in Consiglio Comunale.

Di fronte a tale arroganza amministrativa, noi ci siamo regolati di conseguenza, tutelando il ruolo e la dignità dell’opposizione”.

I consiglieri comunali:

Gianfranco Marcucci

Martina Paoli

Silvia Marongiu

Crescenzo Paliotta

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini

Amelia Mollica Graziano

Ferdinando Cervo

Alessio Pascucci