Incendio di sterpaglie e colture in un terreno adiacente a delle abitazioni, nella zona di Casalotti. Il tutto è accaduto intorno alle 10,30 di oggi, 14 maggio.

Sul posto i vigili del Fuoco di Roma con tre squadre e due autobotti, in via Cossombrato e Via del Nebbiolo. Il rogo è stato domato. Presenti anche gli agenti del commissariato Primavalle e della Polizia locale.