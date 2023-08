Incidente in via Vincenzo Tieri: tre auto coinvolte, tra i feriti un bambino • Terzo Binario News

Incidente su via Vincenzo Tieri, all’altezza del civico 170. Per cause in corso di accertamento ieri, martedì 29 agosto, intorno alle 19 una Mercedes si è scontrata con una Smart ForTwo che, a sua volta, ha urtato una Lancia Ypsilon, a bordo della quale si trovavano una donna e un bambino, trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli.

Sulla Smart Forwto c’era un uomo, condotto anch’egli al Gemelli sempre in codice giallo. Il conducente della Mercedes, secondo quanto appreso, non risulterebbe ferito. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo XV Cassia: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.

Foto Facebook Roberta S. e Comitato di Zona via Tieri