ll Virus diventa un libro a firma del giornalista Marco Giovannelli - Terzo Binario News

Un instant book solidale per esorcizzare le paure inconsce del periodo che stiamo vivendo e superarlo idealmente, lasciandoci trasportare dalla fantasia dell’autore, Marco Giovannelli.

“Il giorno di Pasqua ho maturato l’idea di fare qualcosa che è diventato un racconto sulla situazione che stiamo vivendo. Sulla piattaforma lulu.com ho pubblicato VIRUS in vendita a 5 euro. Non è un’operazione commerciale perché il ricavato sarà devoluto alla Protezione civile”.

http://www.lulu.com/…/mar…/virus/ebook/product-24514223.html

Uno stralcio del libro.

Il Covid-19 ha cambiato la vita di tutti noi, cittadini del terzo millennio, travolti dal contagio tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020. In questo instant book vengono percorsi i primi mesi della malattia per poi precipitare nella catastrofe del futuro attraverso notizie reali con l’aggiunta di tanta fantasia: un percorso iniziale ruvido, scoraggiante. La voce narrante è una persona senza nome, uno dei sopravvissuti di una spedizione militare e scientifica in Antartide. Una sorta di prigioniero senza speranza, rinchiuso in una cella di incomunicabilità e mancanza d’amore, mancanza di tutto. I flash back nel tempo e nello spazio, portano il lettore in una sorta di labirinto pauroso fino alla speranza di risorgere in un mondo nuovo e migliore.