L'incendio al Parco degli Acquedotti • Terzo Binario News

Incendio all’interno del Parco degli Acquedotti. L’episodio è avvenuto oggi alle 14,30 circa. Per cause in corso di accertamento, è divampato un rogo che ha interessato sterpaglie e qualche arbusto di piccola taglia su un terreno di proprietà comunale. Precauzionalmente sospesa circolazione dei treni sulla linea regionale Roma-Cassino, lambita dalle fiamme. Le lingue di fuoco hanno interessato tre giacigli di fortuna di senzatetto evacuati dai militari dell’Arma e dei caschi rossi.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte dai Vigili del fuoco, con l’ausilio di due mezzi aerei e la Protezione civile. Sul posto anche i carabinieri della Stazione Appia, che hanno effettuato il primo intervento, garantendo la viabilità e permettendo ai mezzi di soccorso di giungere sul posto.