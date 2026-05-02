L’idolo di due milioni di follower incontra il pubblico: Giulia Bizzarri alla Mondadori Cerveteri con “Ho scelto me” • Terzo Binario News

Nel primo dei due appuntamenti “Mondadori sotto la Quercia”, venerdì 15 maggio alle ore 18:00 firma-copie del primo libro di Giulia Bizzarri: la storia di una ragazza che ha saputo rialzarsi, reagire e rinascere

Oltre 2 milioni di giovani pendono dalle sue labbra sui social network. Non c’è post, non c’è video in cui non sia subissata da messaggi d’affetto da parte di ragazzi e ragazze.

Si tratta di Giulia Bizzarri, che venerdì 15 maggio alle ore 18:00 sarà a Cerveteri, nel primo appuntamento della rassegna “Mondadori sotto la Quercia”, organizzata dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri nell’ambito degli incontri de #laMondadoriCerveteriIncontra.

Un incontro con il pubblico, durante il quale Giulia autograferà le copie del suo primo libro “Ho scelto me” e si concederà a selfie e chiacchiere con i fan. L’ingresso all’incontro con Giulia Bizzarri è aperto a tutti, ma avranno priorità al firmacopie i possessori del libro acquistato presso la libreria Mondadori Bookstore di Cerveteri.

La rassegna “Mondadori sotto la Quercia” è sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri.

“Siamo molto felici di poter ospitare Giulia Bizzarri nella nostra libreria – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – perché Giulia non è una semplice star dei social, è una giovane ragazza che lancia dei messaggi positivi alle persone che la seguono. Dimostra infatti come dalle sue difficoltà di giovane Donna, dagli ostacoli che la vita le ha posto davanti, ci si possa rialzare. Ci testimonia come non bisogna mai dare nulla per finito, nulla per drammaticamente compromesso o irrisolvibile. E nella società di oggi, in cui molto spesso c’è una componente giovanile che rimane inascoltata, crediamo sia importante portare nella nostra città un esempio di forza, di resistenza e di tenacia come lei”.

Di sé e del proprio libro, Giulia Bizzarri in un recente video Instagram ha dichiarato: “C’è un momento della vita in cui tutto cambia, non lo scegli arriva e basta. Un attimo prima giochi senza pensieri, l’attimo dopo senti una voce dentro che senti che ti chiama. Ti chiama a scoprire chi sei davvero. Ho vissuto giorni pieni di sogni, giorni in cui una piccola vittoria sembrava gigantesca e altri in cui una caduta sembrava cancellare tutto il resto. Ho corso, ho lottato, ho sudato e ho anche pianto. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita sola, momenti in cui il mondo sembrava pesare più di quanto potessi sopportare. E a un certo punto ho capito che dovevo scegliere e ho scelto me, ho scelto di raccontare tutto quello che ho vissuto e che mi ha resa quello che sono oggi. Questo libro è la mia storia, il mio primo libro, il mio cuore messo nero su bianco. è per chi ha avuto paura, per chi è caduto, per chi si sta ancora cercando, perché possiamo essere forti anche quando cadiamo e rialzarci anche quando tutto sembra perso ed è in quel momento che inizi davvero a scrivere la tua storia. Scrivere questo libro è stato difficile, perché significa dire cose vere, anche quelle che fanno più paura”.