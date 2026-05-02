Ruba un cellulare davanti a tre ufficiali dei Carabinieri: 21enne rumeno arrestato a Testaccio • Terzo Binario News

Ha scelto decisamente il momento e il luogo sbagliato, un 21enne romeno che ha tentato un colpo fulmineo tra i tavolini dei bar in piazza Testaccio.

Il giovane, approfittando di un momento di distrazione si è impossessato del cellulare di un cliente, convinto di poter svanire rapidamente tra le ombre del rione.

Non aveva però fatto i conti con la presenza, a brevissima distanza, di tre ufficiali dei Carabinieri che, sebbene liberi dal servizio e in abiti civili poiché impegnati a Roma per la frequenza di un corso di aggiornamento professionale presso la scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, non hanno perso un secondo dell’azione.

Dimostrando che l’istinto operativo non va mai in pausa, i tre ufficiali hanno sbarrato la strada al fuggitivo e lo hanno immobilizzato in pochi istanti sotto gli occhi stupiti dei passanti.

Subito dopo, il giovane è stato preso in consegna dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro, i quali lo hanno assicurato alla giustizia per il reato di furto aggravato. Grazie alla prontezza degli Ufficiali e al supporto dei colleghi arrivati in ausilio, la refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Accompagnato al rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato condannato alla pena di 6 mesi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.