Ardita: "Città Metro sta per cedere lo stabile dell'ex Alberghiero di via Ancona al Comune di Ladispoli" - Terzo Binario News

” Torna a ruggire il leone della destra Giovanni Ardita, mai domo, consapevole anche della squallida campagna acquisti da destra a sinistra , che si sta scatenando in vista delle prossime elezioni comunali di Ladispoli, cosciente di essere stato messo all’angolo nel suo partito con un’altra altrettanto abominevole campagna acquisti.

Ma non bisogna mollare, noi di destra siamo nati per soffrire, per battagliare, per riconquistare quello che ci hanno tolto, si può rimanere di destra anche senza incarichi e poltrone, dobbiamo credere in una politica da fare nell’interesse di una collettività non svendendo la fede il credo per una poltrona.

Io a differenza di altri, ho scelto invece di onorare il mio mandato elettorale di consigliere comunale fino all’ultimo giorno della legislatura, pensando a tutto quello di buono che posso fare per la mia città e la collettività.

Per questo ho piacere di annunciare una bella notizia alla città di Ladispoli, sull’immobile lasciato al degrado e alla fatiscente l’ex scuola Alberghiera e Ragioneria di via Ancona 122.

Lo stesso immobile che in data 6.11.2016 fu gravemente danneggiato da una tromba d’aria e che a tutt’oggi risulta inagibile, richiedendo ingenti opere di carattere strutturale e impiantistico per il suo adeguamento.

Oggi dall’Area Metropolitana di Roma arrivano buone notizie, vi è la volontà nell’interesse della pubblica utilità di consegnare l’immobile al Comune di Ladispoli, è stato richiesto uno studio di fattibilità che illustri il progetto, le finalità e contenga anche una stima di massima degli aspetti tecnici ed economici dell’operazione di valorizzazione.

Contestualmente l’Area Metropolitana ha fornito al Comune di Ladispoli le planimetrie digitali e una due diligence completa, che per tali ragioni e stante la complessità del progetto, è opportuno confermare l’inserimento di tale immobile all’interno del PAV 2022, al fine di procedere alla sua valorizzazione tramite concessione all’Amministrazione Comunale per lo sviluppo di progetti di interesse generale, previa approvazione da parte dei competenti organi dell’ente del progetto di valorizzazione ed in particolare imprimendo all’immobile le ulteriori destinazioni urbanistiche d’uso connesse alle seguenti funzioni: Funzione “abitativa”. Funzione “abitazioni collettive”, funzione “Servizi”, “servizi alle persone”, nonché funzione “uffici” e “sedi della Pubblica Amministrazione”. Certi che il consigliere dell’Area Metropolitana Alessio Pascucci saprà seguire l’iter che porterà alla consegnerà al Comune di Ladispoli un ‘immobile che sia una risposta a 30 anni di promesse e di nulla, di tante domande inutili presentate in Comune per le Case Popolari o un immobile risorsa importante come Polo Universitario per Ladispoli e Cerveteri.

Conclude Ardita “I dream of a home for everyone”

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli