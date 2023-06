Liceo Galilei, dai banchi "A conoscere il mare" alla Lega Navale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nel mese di maggio si sono svolti 4 seminari di biologia marina alla Lega Navale di Civitavecchia dove hanno partecipato 121 alunni del liceo Galileo Galilei Scientifico, Linguistico e Musicale.

I seminari sono stati tenuti dai ricercatori dell’Università degli studi della Tuscia che lavorano presso il LOSEM, il Laboratorio di Oceanologia sperimentale ed ecologia marina (sede: Porto di Civitavecchia).

La scuola ha aderito a questi seminari attraverso la piattaforma dell’Università che propone diversi PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) erogati dal Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche.

La Lega Navale è stata scelta dai ricercatori come luogo di incontro tra studenti e ricercatori proprio per questa vicinanza, non solo come luogo ma anche come spirito della società, al mare.

Un ringraziamento speciale va agli insegnanti della scuola, ai ricercatori e alla sede di Civitavecchia per aver permesso la realizzazione di questo progetto.