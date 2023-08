Licenza revocata ad un locale, risse e litigi fanno intervenire i Carabinieri del Quadraro • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza, per la durata di 7 giorni, con conseguente chiusura dell’attività ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., al gestore di un locale in via Scribonio Curione.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma su richiesta degli stessi Carabinieri che, ad esito di verifiche avviate in seguito ad una rissa con ferito avvenuta all’interno del locale lo scorso 1 Agosto, hanno accertato che l’esercizio era solito essere frequentato da persone dedite all’abuso di alcolici e “teatro” di numerosi episodi di liti animate e scontri tra avventori.