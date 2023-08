Libri, domani alla Lega Navale di Civitavecchia si presenta "Brucia Banzai" di Paolo Tagliaferri • Terzo Binario News

Ancora un appuntamento culturale alla Lega Navale di Civitavecchia che, quest’estate, sta ospitando conferenze storiche, spettacoli teatrali e presentazioni di libri oltre, naturalmente, tutti gli sport legati al mare.

Domani alle 19 si presenta il libro “Brucia Banzai”, edizioni Armando un romanzo giallo ambientato tra le onde del litorale tra Civitavecchia e Santa Marinella e il tribunale. Lo firma un avvocato (e surfista) civitavecchiese Paolo Tagliaferri. L’incontro è dedicato soprattutto ai soci della Lega Navale ma aperto a tutti.. Appuntamento a lungomare Thaon de Revel 3.

Ecco, in sintesi, la storia pensata da Tagliaferri. Quando il capo di una famiglia di malavitosi di Ostia, Romolo Caporeggiani detto squaletto, surfista selvaggio e criminale, viene ritrovato cadavere sulla spiaggia di Banzai a Santa Marinella, tutti sanno che i fantasmi del passato stanno per tornare. Le tribù del litorale romano capiscono che non potranno più godersi in pace il paradiso delle onde in Italia. Demoni ben peggiori di lui, infatti, potrebbero tornare a minacciarlo a meno che un improbabile eroe, l’avvocato surfista locale, Riccardo Triari, incaricato dalla famiglia Caporeggiani, non riesca a coalizzare, ancora una volta, le forze in grado di contrastarli.