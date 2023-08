Daniele Fracassa sale in Eccellenza: è il nuovo tecnico del Nettuno • Terzo Binario News

A seguirlo nell’avventura verdazzurra il preparatore atletico Carlo De Clementi

Dopo due stagioni a Tolfa lottando per Coppa Italia e primo posto in Promozione, Daniele Fracassa approda in Eccellenza.

Infatti il tecnico civitavecchiese è il nuovo allenatore del Nettuno Calcio, girone B del massimo campionato regionale.

In questa avventura con lui c’è il il preparatore atletico Carlo De Clementi, anch’egli a Tolfa nelle ultime due stagioni.

Esordio domenica 3 settembre al Riciniello di Gaeta mentre la prima uscita casalinga al De Franceschi sarà con la neopromossa Roccasecca San Tommaso.