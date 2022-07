Libri con le stelle, a parco Antonelli Notari racconta il mondo del cosplay • Terzo Binario News

Giovedì 28 alle ore 19, Valentino Notari è l’ospite d’eccezione della rassegna “Libri con le stelle” al parco Antonelli, organizzata dalla Fondazione Cariciv e dall’associazione Book Faces. Dialogano con l’autore la giovane scrittrice Sara Sansone e Marco Salomone, presidente Book Faces. L’appuntamento è stato anticipato di un giorno rispetto al programma a causa di un altro evento concomitante.

Si parla di Cosplay Girl, edito da Mondadori , opera prima di Notari che esplora il mondo del cosplay, restituendoci una storia realistica e molto ben costruita.

Il cosplay è un mondo molto particolare, abitato da tanti, giovani ma non solo, che amano vestire i panni dei loro personaggi preferiti di film ma soprattutto fumetti e manga. Chi frequenta eventi come Romix o Lucca Comics ne ha visti davvero a centinaia.

L’autore del romanzo è un cosplayer di fama internazionale, che su Instagram conta più di quindicimila follower, un influencer che racconta al grande pubblico, e quindi non solo agli appassionati, croci e delizie di questa pratica che unisce artigianato e capacità interpretativa. Nel 2016 ha rappresentato l’Italia ai mondiali di Cosplay in Giappone.

Cosplay Girl segue le vicende di Alice, una giovane cosplayer. Notari riesce a far luce su moltissime problematiche che accomunano i teenager, una su tutte il bullismo e il conseguente autolesionismo di cui la protagonista è vittima. Oltre a ciò si parla anche della scoperta della propria sessualità, con parole che non sono mai invadenti ma che riescono a colpire per la semplicità e pertinenza.

Il romanzo di Notari, poi, è l’anello di congiunzione tra l’analisi sociale e pratica del mondo del Cosplay, dove vengono illustrate le modalità delle gare e le difficoltà di confezionare artigianalmente abiti funzionali e fruibili, e il mondo interiore dei protagonisti.

La rassegna letteraria è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Cariciv e grazie all’interessamento di Civitavecchia Rugby Centumcellae, Akros Bioscience, Il Melograno Onlus, Unindustria Civitavecchia, Ombrellificio Pianelli, Gruppo Immobiliare Bisozzi, Gorizio Gomme, Palestra VIP Club, Prima Spiaggia Bar, Studio dentistico Daniela Leone, Minosse srl, Farmacia San Gordiano, Ferramenta FAS e Ristocatering La Nona.

La vendita del libro sarà curata dalla libreria Dettagli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.