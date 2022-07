Libri, a Tarquinia si presenta il romanzo della giovanissima Giorgia Pusceddu • Terzo Binario News

Domenica 24 luglio a Tarquinia, alle ore 19, presso il Salone delle Feste di Palazzo Bruschi, in Via Umberto I, 34 sarà presentato il romanzo della giovanissima scrittrice Giorgia Pusceddu, nativa di Tarquinia, dal titolo “Il mistero del ciondolo”, edito da EMIA Edizioni.

Giorgia Pusceddu, appassionata di lettura thriller e noir, dà alla protagonista della sua storia, l’agente speciale di polizia Kate Sidle, il compito di indagare su un duplice delitto, che vede coinvolti un ammiraglio e una ballerina di circo, ambientato a Cirencester, nella contea di Gloucestershire, in Inghilterra.

Tra indagini e colpi di scena continui, in cui tutto ciò che è non combacia sempre con la verità, la vita professionale di Kate va a mescolarsi con quella privata, in cui il sentimento, prima non desiderato e poi voluto nei confronti del suo collega di lavoro Colin Twitter le scompiglia convinzioni, certezze e opinioni, tanto da scombussolarle la quotidiana esistenza, costellata da amici, colleghi e varia umanità.

La penna, adolescente, genuina e autentica dell’autrice, in questo libro, scrive la trama di un intreccio in cui bene e male, amore e odio, sogno e realtà, fanno ininterrottamente capolino, in un’attesa crescente, tenendo chi legge incollato fino all’ultima pagina. Pagina in cui il mistero è scrigno, moderno e antico al contempo. Come i nostri tempi, in cui l’immaginazione, sempre più spesso, valica l’inventiva e la rende concreta.

Dialogherà con l’autore il giornalista, scrittore ed editore Italo Arcuri.