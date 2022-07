"Aperijazz al tramonto": domenica a Tarquinia il sax di Filippo Bianchini • Terzo Binario News

Ad “Aperijazz al tramonto” uno dei più interessanti sassofonisti del panorama jazz italiano.

Sulla terrazza con vista mare di piazza Giuseppe Mazzini, nel centro storico di Tarquinia, il 24 luglio alle 20,30, per la rassegna musicale del ristorante Arcadia si esibirà Filippo Bianchini in trio.

Orvietano, Bianchini si diploma al conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia nel 2007, per poi trasferirsi in Olanda, per ottenere una specializzazione al Royal Conservatory of Den Haag, studiando con uno dei più grandi musicisti europei: il sassofonista e clarinettista americano John Ruocco.

Nel luglio 2014 registra il suo primo disco da solista con un gruppo d’eccezione con Nicola Andrioli, Armando Luongo e Jean-Louis Rassinfosse. Vince numerosi premi tra cui il Jimmy Woode European Award 2012 e il Tuscia in Jazz Festival, come miglior sassofonista e miglior gruppo. Di quest’anno il suo ultimo lavoro “A tu per tu”, omaggio alle composizioni di alcuni dei più grandi jazzisti italiani. Ha suonato in importanti festival e club e si esibisce in Italia, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Finlandia, New York, Regno Unito. Numerose e prestigiose le collaborazioni con grandi musicisti jazz italiani e internazionali.

Per tutte le informazioni sul concerto è possibile chiamare lo 0766 855501 o il 348 2526330.