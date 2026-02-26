Libri a Civitavecchia, domani si presenta il primo romanzo di Marco Salomone • Terzo Binario News

Alle 17.45 alla sala Gurrado della Fondazione Ca.Ri.Civ Anthony Caruana dialogherà col presidente di Book Faces autore di “Non chiedetemi il titolo”

Tutto pronto per la presentazione di “Non chiedetemi il titolo”, primo romanzo di Marco Salomone, Presidente della Book Faces.

L’associazione culturale Book Faces da dieci anni si occupa di promuovere la cultura e la letteratura e di presentare libri di scrittori della piccola media e grande editoria. Questa volta sarà proprio il Presidente dell’associazione a presentare la sua opera, dialogando con lo scrittore e socio onorario Anthony Caruana.

Il nuovo ‘”Incontro d’autore” si terrà venerdì 27 febbraio alle 17:45 presso la Sala Gurrado della Fondazione Cariciv, e sarà arricchito dalla partecipazione dei musicisti Francesco Di Iorio e Gwenne, che accompagneranno la presentazione con interventi musicali dedicati. Una nota di colore che sottolinea la collaborazione crescente tra le due realtà locali Book Faces e Forte!Festival.

Salomone, da poco in pensione e ormai da più di dieci anni nel mondo della cultura, aveva già pubblicato le antologie “Come gettare un sasso in uno stagno” e “Le avventure di un taxista riluttante” e varie opere nelle antologie di Neos Edizioni, Le Mezzelane, Giovane Holden Edizioni, Historica Edizioni, Edizioni della sera e Delos Digital. Ha vinto la 6^ edizione del Premio “Città di Ladispoli”, ottenendo anche ottimi riconoscimenti in concorsi e premi letterari, quali “Teatro Aurelio”, “Residenze Gregoriane”, “Giovane Holden”, “Pensieri Creativi”.

Con questo primo romanzo, in cui si fondono noir, crime e thriller, lo scrittore esplora i temi della giustizia, del tradimento e delle fragilità umane. Il protagonista Rob, uomo segnato da errori e ingiustizie, decide di reinventarsi ispirandosi a Eric Draven, iconico personaggio del film Il Corvo. Tra atmosfere urbane cupe, dialoghi taglienti e momenti di ironia, la storia segue il suo percorso verso una personale idea di giustizia, nato dopo l’incontro con Susy, una giovane vittima di violenza. Affiancato da amici eccentrici e guidato da conflitti interiori sempre più profondi, Rob intraprende una spirale di scelte estreme diventando un vendicatore.

La vendita delle copie sarà a cura della Libreria Dettagli durante la presentazione.