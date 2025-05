Libri a Civitavecchia, "Attenti ai Dettagli" presenta "Sulle ali del cambiamento" • Terzo Binario News

Del saggio di Loredana Cornero se ne parla con l’autrice lunedì 26 maggio alle 18,30 alla libreria in via Guglielmotti

Ancora un appuntamento con i libri a Civitavecchia. Stavolta ci si vede lunedì 26 maggio, alle 18,30 da “Dettagli”, la libreria di via Guglielmotti, accanto alla Cattedrale, cui deve il nome il gruppo di lettura di cui ospita gli incontri e che organizza la presentazione.

Protagonista è “Sulle ali del cambiamento”, edizioni Tau, a firma di Loredana Cornero. Come recita il sottotitolo si tratta di “Narrazioni femminili dell’emigrazione italiana contemporanea” che partono da un dato: sono 2,8 milioni le donne italiane che vivono all’estero, ovvero il 48,2 per cento dei quasi sei milioni totali. A moderare la chiacchierata con l’autrice la professoressa Carla Melchiorri. del gdl “Attenti ai dettagli” e la giornalista Cristiana Vallarino.

Non è certo una novità che le donne emigrino da sempre però dal 2000 a oggi i numeri sono in costante crescita, anzi raddoppiati. E si tratta di una emigrazione gemminile diversa dalle preecedenti, da quando cioè le donne partivano al seguito dei mariti, spesso loro malgrado.

Il saggio della Corneo cerca di comprendere le cause e le motivazioni che spingono tante donne a partire, analizzando il contesto sociale e culturale di un’Italia drammaticamente poco aperta e disponibile verso il mondo femminile.

La prima parte del volume è dedicata a una puntuale rassegna di dati e statistiche, mentre la seconda parte dà voce a dieci donne che raccontano a cuore aperto la loro scelta di lasciare l’Italia, il loro amore per la madre patria, il loro inserimento e radicamento nel Paese che le ha accolte e il loro desiderio, almeno per il momento per parecchie di loro, di non rientrare.

Loredana Cornero è regista televisiva, saggista ed esperta di media gender e di rappresentanza e rappresentazione femminile nei media. Presidente dell’associazione VIANDANDO che si occupa di sviluppo sostenibile e turismo lento, con particolare attenzione ai cammini, ai pellegrinaggi e al cicloturismo. Ha scritto saggi e ricerche sulla lingua italiana, sul ruolo sociale dei media e sulla rappresentazione femminile in televisione. Tra i suoi libri: “Una, nessuna… a quando centomila La rappresentazione della donna in televisione”, “L’11 settembre: i nuovi media nelle emergenze”, “Noi e gli altri. Lingua italiana e minoranze: quale ruolo per i media?”, “L’italiano di fronte”, “La tigre e il violino”, “1977. Quando il femminismo entrò in tv”, il saggio “Le ragazze con la valigia” nel volume Rapporto italiani nel mondo 2022.