Libri, a Civitavecchia appassionano le storie delle donne italiane emigrate • Terzo Binario News

Da “Dettagli” la presentazione di “Sulle ali del cambiamento” di Loredana Cornero

La saletta della libreria “Dettagli” a Civitavecchia lunedì pomeriggio si è riempita per la presentazione di “Sulle ali del cambiamento”, il volume di Loredana Cornero. Edito da Tau nel sottotitolo chiarisce che si tratta di “Narrazioni femminili dell’emigrazione italiana contemporanea”.

E di questo l’autrice ha dialogato con la professoressa Carla Melchiorri. del gdl “Attenti ai dettagli” organizzatore dell’incontro, e la giornalista Cristiana Vallarino.

Con un linguaggio chiaro e mai noioso, la Cornero ha spiegato, le ragioni (anche personali, visto che entrambi i suoi figli vivono all’estero) che l’hanno spinta a cimentarsi in quello che è un libro doppio: la prima metà è un accurato dossier su dati, statistiche e studi effettuati nel campo, la seconda riporta le storie di dieci donne. Una goccia nel mare di quei 2,8 milioni di donne italiane che vivono all’estero, ovvero il 48,2 per cento dei quasi sei milioni totali. Ha chiarito la scelta dell’azzeccata copertina del libro, una donna in equilibrio su un filo ma anche su una nuvola-tutù che volteggia sopra teste di uomini col naso in su: immagine emblematica della capacità femminile di gestire vita privata, figli e carriera. Mentre gli uomini assistono, forse con la speranza (vana) di vederle fallire.

Fra i molti seduti nella libreria messa disposizione da Sergio Cracolic c’erano rappresentanti di altri gruppi di lettura oltre ad “Attenti ai dettagli” come “Pagine di cioccolata” e quello Fidapa di Civitavecchia, “InChiostro” da Tolfa, ma c’erano anche parecchi studenti del liceo “Galilei”, allievi della prof Melchiorri.

Una presenza quella dei ragazzi che ha piacevolmente stupito la scrittrice la quale, oltre a rispondere alle domande delle due moderatrici, ha ascoltato la lettura di alcuni brani del suo libro da parte delle studentesse. Erano alcune frasi dei racconti che lei ha raccolto – ha spiegato – alla fine di un passaparola e con un grande scambio di mail o messaggi, compatibilmente coi fusi orari dei paesi dove queste donne vivono.

Interessanti anche le domande dei liceali e soprattutto il racconto da parte di un paio di ragazze che hanno vissuto l’emigrazione, propria o dei genitori, partiti dal Giappone o dall’India.

Insomma si è tratatto di un paio d’ore decisamente interessanti con la Cornero che, esperta di media gender, ha evidenziato come la “voce” femminile sia del tutto inascoltata o meglio ignorata in quasi tutti gli studi sull’emigrazione. Da quelli più datati a i più recenti nonostante dal 2000 a oggi i numeri siano raddoppiati. E l’emigrazione femminile è diversa dalle precedenti, da quando cioè le donne erano obbligate a seguire i mariti.

In chiusura, prima di tornare a Roma dove vive, l’autrice ha firmato le copie ha chi ha acquistato il libro, ovviamente in vendita da “Dettagli”.