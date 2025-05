Gualtieri boccia Porta d'Italia: "Iniziativa estemporanea" • Terzo Binario News

No netto da parte del sindaco di Roma e città Metropolitana Roberto Gualtieri all’ipotesi di nascita della provincia Porta d’Italia con baricentro a Fiumicino ma dalla quale Civitavecchia si è chiamata furi con un voto di consiglio comunale.

Alla domanda su come vedesse questa ipotesi alla luce del sì di diversi comuni, Gualtieri ha risposto così: “A me sembra un’iniziativa abbastanza estemporanea destinata a non andare da nessuna parte, ma soprattutto non credo sia utile.

Questo del Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Civitavecchia è un esempio concreto di come si può lavorare insieme come città metropolitana di Roma Capitale con i comuni. Può aiutarci a portare risorse per andare sul territorio ed avere percorsi di sviluppo che aiutano la crescita”.