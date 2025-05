Ancora cornicioni pericolanti vicino al mercato di Civitavecchia • Terzo Binario News

Stavolta in via Risorgimento, l’altro ieri all’isolato a fianco in via Andrea Doria: Vigili del Fuoco al lavoro con l’autoscala

Ancora cornicioni pericolanti nel centro di Civitavecchia, nei pressi del mercato.

Nell’arco di due giorni e ad appena un isolato di distanza, due interventi dei Vigili del Fuoco della Bonifazi per la messa in sicurezza.

Dapprima in via Doria, oggi invia Risorgimento, cin tato di interdizione per consentire ai pompieri di operare.

Immaginabili le ripercussioni sul traffico.