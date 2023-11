Derby del futsal: al PalaDeAngelis c'è Santa Severa contro Civitavecchia • Terzo Binario News

È derby oggi pomeriggio al PalaDeAngelis di Santa Marinella dove il Santa Severa Futsal ospita il Civitavecchia per l’ottava giornata del girone A di C1.

Squadre in campo alle 15.

Sebbene non si tratti di una stracittadina vera e propria di fatto è un derby visto che da una parte e dell’altra ci sono giocatori, tecnici e staff che hanno dei trascorsi a “colori invertiti”.

Dunque partita molto sentita ma alla quale le due compagini arrivano in condizioni estremamente diverse.

I padroni di casa sono parecchio inguaiati. In classifica sono ultimi con 4 punti in compagnia della sola Vigor Perconti e, sebbene le altre squadre pericolanti siano distanti pochissime lunghezze c’è il rischio concreto che i distacchi aumentino compromettendo la permanenza in categoria.

«Siamo in difficoltà , non possiamo nasconderlo – ammette mister Vincenzo Di Gabriele – perché disputare un campionato come la C1 con 6-7 under è difficile, specie se i senior sono spesso al lavoro e quindi assenti agli allenamenti. In questa categoria i quintetti sono preparati sia nei primi cinque ma anche e soprattutto nei cambi. Noi giochiamo con 18enni bravi certo, ma spesso acerbi. Quella di oggi è la miglior sfida possibile per rialzare la testa. Tensione? Io non la sento, non credo neanche per la squadra. Per noi è più importante la sfida con il Casalotti in casa, questo con il Civitavecchia non è scontro diretto per la salvezza quindi si può giocare in serenità. Da parte dei giocatori c’è la massima disponibilità, l’unico problema è la rosa ristretta». Parecchi assenti fra le fila neroverdi: Trombetta, Tiberi, Petito e il portiere Lucentini. Tirante è a rischio e Kenji Fantozzi con la febbre è difficile ce la possa fare. Invece Nistor è andato via.

A Borgata Aurelia il clima è tranquillo, con la voglia di riscattare il mezzo passo falso di sabato. «Come tecnico no, non avverto particolare tensione – spiega Umberto Di Maio – e durante gli allenamenti si è mantenuta la stessa intensità di sempre quindi penso che neanche la squadra sia tesa. Il pareggio interno contro la Lidense ci ha fatto infuriare però attenzione, la situazione di classifica (con i nerazzurri che sono terzi in classifica con 14 punti a 5 lunghezze dalla capolista Canottieri Lazio, ndc) impone ai santaseverini di fare la partita. Sicuramente il parquet è superficie a noi congeniale ma loro sono obbligati a vincere. Noi possiamo permetterci di non forzare. Ci siamo preparati bene: è vero che siamo terzi ma vogliamo solo salvarci, ci sono 15 convocati di cui tre andranno in tribuna». Per quanto attiene i presenti, l’unico certamente fuori è Giovani. In dubbio ci sono Pernelli, Mancini, Moretti e Donati, il cui impiego, come spiegava il tecnico civitavecchiese, verrà deciso solo a ridosso del fischio iniziale.

A proposito di fischio iniziale, gli arbitri designati per questa sfida sono Davide Caltabiano di Roma 2 e Fabio Ricter di Roma 1.