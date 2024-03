Lezioni di ambiente di Marevivo a Ladispoli e Santa Marinella con Blue Days • Terzo Binario News

“Il mare è la nostra madre, la nostra casa, la nostra vita, produce il 50% dell’ossigeno che respiriamo.

Può continuare a svolgere la sua funzione vitale solo se è in buona salute, ma purtroppo subisce silenziosamente attacchi ogni giorno.

Per questo, Marevivo si batte da quasi 40 anni per la tutela del mare e delle sue risorse, anche attraverso attività e progetti di educazione ambientale.

Si concluderà tra pochi giorni il progetto Blue Days che ha coinvolto 5 scuole in Abruzzo e 6 scuole nel Lazio, più precisamente nei Comuni di Ladispoli, Ostia-Roma, Santa Marinella e Anzio.

Il progetto include sessioni teoriche in classe e attività pratiche in spiaggia, dove gli studenti apprendono nozioni sui principali ecosistemi marini, le sfide ambientali come l’inquinamento da plastica e l’innalzamento delle temperature oceaniche.

Le lezioni teoriche sono supportate da materiali multimediali, mentre le attività pratiche includono analisi dei sedimenti raccolti e osservazione diretta dell’ecosistema costiero. Queste esperienze educative mirano a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di mari e oceani sani e sulla responsabilità collettiva nella sua tutela”.