Lesioni ed estorsioni verso una trans argentina: arrestato 48enne romano a Ostia • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Ostia hanno arrestato un 48enne romano, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare perché gravemente indiziato del reato di atti persecutori, lesioni personali ed estorsione ai danni di una 44enne, transessuale argentina.

L’indagato, come denunciato dalla vittima, si sarebbe reso responsabile di numerosi episodi di violenze, minacce e lesioni personali, con finalità estorsive. In particolare, l’uomo avrebbe minacciato la donna di “sfregiarla con l’acido” e l’avrebbe picchiata, con percosse alla testa e al viso, per farsi consegnare il denaro ottenuto dall’attività di meretricio.

Le attività dei Carabinieri hanno portato all’emissione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma della una misura cautelare agli arresti domiciliari per il compagno che, tuttavia, dimorando abitualmente nei pressi della pineta di Castelfusano, in baracche di fortuna o all’interno propria auto, vista l’indisponibilità di un idoneo domicilio, è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.