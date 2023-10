Lei lo tradisce e lo denuncia ma poi si pente, lui finisce arrestato dai Carabinieri di Ladispoli • Terzo Binario News

La storia tormentata di una coppia con l’epilogo che si è consumato davanti alla stazione dell’Arma

La storia tormentata di una coppia che si trascina da anni finisce davanti alla caserma dei Carabinieri di Ladispoli, con lei in lacrime pentita e lui in carcere.

I due – entrambi ladispolani – abitano sullo stesso pianerottolo e l’uomo era già stato segnalato per maltrattamenti verso la compagna.

Quando quest’ultima ha iniziato una relazione con un altro, portandolo di nascosto in casa propria, lui ha visto la scena perdendo la ragione.

Qualche strattone verso la donna e la chiamata al 112.

Quando i Carabinieri sono arrivati, alla luce dei precedenti, non hanno potuto far altro che arrestarlo. All’arrivo dei militari in caserma, lei era lì.

Pentita di averlo denunciato, ha chiesto – inutilmente – di poterci parlare e stando al racconto dell’uomo, lei avrebbe anche proposto di ritirare la querela.

Infine l’arresto, dovuto ai precedenti specifici, e il trasferimento dell’uomo nel carcere di Aurelia a Civitavecchia.