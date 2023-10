Ad Allumiere con Snoq tornano gli incontri di psicologia • Terzo Binario News

Oggi alle 17, all’Auditorium, la dottoressa Mirella Trotti, psicologa e psicoterapeuta, parlerà di ansia

“Cara amica Ansia. Riflessioni e indicazioni per conoscerla meglio e affrontarla”. Questo il titolo del nuovo appuntamento organizzato dal movimento “Se non ora, quando” alle 17 all’Auditorium comunale. La dottoressa Mirella Trotti, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, spiegherà cosa si intende, con il termine ansia e, soprattutto, fornirà alcune indicazioni e riflessioni per conoscerla e affrontarla.

“Un tema intergenerazionale che interessa già i più giovani e spesso ci accompagna anche in età adulta – spiegano dal direttivo di “Se Non Ora Quando” di Allumiere – apriamo il nuovo anno associativo con questo primo appuntamento, e stiamo lavorando su altre iniziative e interventi volti a sottolineare l’importanza di rapporti positivi con sé stessi e con gli altri, attraverso un percorso verso la consapevolezza, ma anche per creare una rete che possa essere di supporto a tutte e tutti”. Ringraziamo sempre di cuore la dottoressa Trotti per la costante collaborazione che svolge a sostegno della nostra comunità, proponendo di volta in volta temi importanti e urgenti”.