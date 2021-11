Le zoofile Nogra di Ladispoli dai bimbi della Melone - Terzo Binario News

La Guardia Rurale Ausiliaria Nogra di Ladispoli entra per la prima volta nelle scuole con il progetto “Piccole guardie Zoofile” grazie all’adesione della scuola elementare Corrado Melone.

Infatti è stata completata in questa settimana la prima parte del progetto, che consiste in lezioni teoriche che servono a sensibilizzare gli alunni delle classi di IV e V elementare sul tema dell’abbandono degli animali di affezione, ma anche sul possesso degli stessi e su come rispettare le leggi ma soprattutto l’animale che entra a far parte della propria famiglia.

Il progetto nasce anche per sensibilizzare i piccoli sui temi della natura e il rispetto della stessa ed è costituito da:

1. un incontro durante l’orario scolastico della durata di 1 ora

2. uscita presso l’Oasi Naturale del Bosco di Palo con la collaborazione dell’Associazione Natura per Tutti Onlus

3. uscita presso Oasi Monumento Naturale Palude di Torre Flavia

Ai ragazzi che hanno partecipato al primo incontro è stato rilasciato un attestato di “Piccola guardia zoofila”.

La loro partecipazione in questa settimana è stata entusiasmante e attiva e ha sorpreso oltre ogni aspettativa sia il corpo docente che le stesse guardie incaricate alla formazione.

Aspettiamo fiduciosi intanto che altre scuole alle quali abbiamo già presentato il progetto aderiscano”.