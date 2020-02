Le scuole di Ladispoli e Civitavecchia al Ministero dell'Istruzione della Romania - Terzo Binario News

Venerdi, 31 gennaio 2020, la ministra dell’istruzione della Repubblica di Romania, dott.ssa Monica Cristina ANISIE, ha ricevuto un gruppo di docenti LCCR di Italia e Spagna accompagnati dal deputato del PNL, Matei DOBROVIE, e dalla direttrice dell’Istituto di Lingua Romena di Bucarest, Daiana CUIBUS.

L’incontro al Ministero dell’Educazione Nazionale a Bucarest è stato organizzato dal deputato del Partito Nazionale Liberale, Matei Dobrovie, e la professoressa Angela Nicoara ha portato il saluto delle scuole di Ladispoli e Civitavecchia insieme a diversi meravigliosi lavori realizzati dalle manine dei più piccoli partecipanti al corso i lingua, cultura e civiltà romena. Con emozione e grande sorpresa tutti hanno ringraziato e hanno apprezzato il messaggio e la dimostrazione che nelle scuole in cui si svolgono le attività LCCR c’è una fratellanza e una coesione di cui si dovrebbe solo prendere esempio.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli, prof. Riccardo AGRESTI, ha mandato delle lettere di invito a visitare la scuola che dirige alla ministra Anisie, al deputato Dobrovie e alla direttrice Cuibus. In questa Scuola il corso LCCR è incluso in PTOF e si svolge, unico caso in Italia, in orario curricolare per la Scuola dell’Infanzia e Primaria ed è frequentato dai bambini senza distinzioni di nazionalità.

All’incontro si è discusso dei problemi riguardanti i 135 docenti LCCR che insegnano nelle diverse scuole dell’Europa e che desiderano il riconoscimento del nuovo loro statuto e dell’importanza della loro esperienza che continua ormai da 13 anni.

Durato 2 ore, l’incontro si è concluso con ringraziamenti delle parti e l’augurio che sia un primo passo per una collaborazione che metterà in evidenza il valore delle risorse umane impegnate nelle attività di insegnamento-apprendimanto della lingua, cultura e civiltà romena nel attuale contesto europeo.

Profesori LCCR din diaspora primiţi de ministra educaţiei, au dus salutul şcolilor gazdă



Vineri, 31 ianuarie 2020, ministra educației, doamna Monica Cristina ANISIE a introdus în programul sau de lucru întâlnirea cu un grup de dascăli LCCR din Italia și Spania acompaniați fiind de deputatul PNL Matei DOBROVIE și de directoarea ILR Daiana CUIBUS.

La întâlnirea de la Ministerul Educației din București, organizată de domnul deputat PNL Matei Dobrovie, profesoara Angela NICOARA a dus salutul școlilor di orașele Ladispoli și Civitavecchia împreună cu deferite lucrări realizate de mânuțele celor mai mici partecipanţi la cursul LCCR. Cu emoție și mare surpriză toți cei prezenți au mulţumit şi au apreciat mesajul prin care se demonstrează încă o data că în școlile în care se desfășoară cursurile LCCR există o atmosfera de fraternitate și coeziune de la care ar trebui doar să se ia exemplu.

Directorul Școlii “Corrado Melone” din Ladispoli, prof. Riccardo AGRESTI, a trimis câte o scrisoare formală atât doamnei ministru ANISIE cât și domnului deputat Dobrovie și doamnei directoare ILR prin care îi invită în școala pe care o coordonează și în care orele LCCR, introduse în POF, se desfășoară în orar curricular la Grădiniță și Primară.

La întâlnire s-a discutat despre probleme care privesc cei 135 de dascăli LCCR din diaspora, care predau în școli din Europa și care doresc să le fie recunoscut noul lor statut și recunoscuta si importanta experienței lor în cei 13 ani de activitate neîntreruptă.

După 2 ore de discuții și păreri, întâlnirea s-a încheiat cu mulțumiri adresate de ambele părți și desigur că reprezinta un prim pas dintr-o colaborare în care se vrea să fie pusă în valoare resursa umană încadrată în activitățile de predare-învățare a limbii, culturii și civilizației românești în noul context european.

Angela Nicoara