Le scuole collaborano, "Stendhal" e "Don Milani" alla scoperta di "Civitavecchia from Past to Present" - Terzo Binario News

Il progetto “Civitavecchia from Past to Present” ideato dalle professoresse Sonia Salerni ed Elena Spera con la collaborazione della professoressa Claudia Iacoponi, che ha visto protagonisti gli studenti delle due scuole, ha lo scopo di promuovere la conoscenza della città sotto il profilo delle opportunità turistiche che non sempre sono valorizzate come meritano.

Il progetto è così iniziato con una breve serie di incontri tra le docenti dello Stendhal e i ragazzi delle classi 3° dell’IC Don Milani, durante i quali è stata illustrata la storia della città e i principali punti di interesse turistico come le Terme, il Porto e il Forte Michelangelo. Quindi i ragazzi del 4A Croce hanno fatto da guide a i ragazzi della media 3B e C all’interno del Porto storico, nella Grottina di Santa Fermina e nel Forte Michelangelo.

La prof. ssa Antonella Rocchi dell’ IC Don Milani, che ha collaborato per la riuscita del progetto, ha offerto agli studenti la preziosa possibilità di essere ospitati all’interno della sala operativa della Capitaneria di Porto, dove gli studenti hanno potuto vedere dal vivo le strumentazioni e le attività di controllo per la sicurezza in mare. Infine sono state illustrate il complesso di tutte le attività che si svolgono all’interno del porto crocieristico e presso le Autostrade del Mare. Agli sportelli delle compagnie GNV e Grimaldi, si è svolta una simulazione di acquisto dei biglietti.

“E’ molto importante per noi questa collaborazione con le scuole Medie che intendiamo estendere anche ad altri Istituti, sia perché da sempre crediamo che la formazione peer to peer sia uno strumento didattico efficace sia perché è necessario sviluppare la consapevolezza di quanto sia importante, dal punto di vista delle opportunità lavorative, il settore turistico. Il porto rappresenta infatti una grande occasione di crescita economica e culturale per l’intero territorio” hanno concluso le docenti.