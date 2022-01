Le atlete della Black Lions de I Terzi Martina Falchi e Marta Pelliccioni ospiti del comune di Cerveteri - Terzo Binario News

“Oggi ho voluto conoscere e ringraziare personalmente, insieme alla Assessora Federica Battafarano le atlete della Black Lions de I Terzi Martina Falchi e Marta Pelliccioni che si sono infatti distinte con le loro straordinarie prestazioni ai Mondiali femminili di Floorball in Svezia e alle qualificazioni mondiali di Saku in Estonia.

Nel dettaglio, si tratta di Martina Falchi, insignita del premio di Player of the Match in Svezia, e di Marta Pelliccioni, stella della Nazionale Under 19, che in Estonia ha ottenuto sia il titolo di Player of the Match che di Player of the Team.

Il floorball, chiamato alternativamente unihockey, è uno sport di squadra praticato ufficialmente in oltre 74 nazioni. Il floorball è una versione indoor dell’hockey su ghiaccio, giocato però senza pattini né protezioni. Una disciplina in continua crescita, che man mano sta riscuotendo un successo e una partecipazione sempre più ampi.

Grazie ragazze per aver onorato la nostra città. In bocca al lupo per il futuro”.

Alessio Pascucci