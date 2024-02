Lavori sulla Fl5 Roma-Civitavecchia: cambi di orario da domani al 24 aprile • Terzo Binario News

Il link con le variazioni evidenziate

Per lo svolgimento di interventi infrastrutturali lungo la linea Roma – Civitavecchia, a partire da lunedì 19 febbraio entreranno in vigore alcune modifiche di orario per i collegamenti ferroviari sulla linea FL5, sia regionali che a lunga percorrenza.

Le prime modifiche entreranno in vigore dal 19/02, mentre altre saranno attuate nella seconda metà del mese di marzo.

Queste termineranno tutte il 24/04.

Nel dettaglio, queste comporteranno anticipi e posticipi degli orari dei servizi, principalmente per i collegamenti che viaggiano verso Roma. Segnaliamo anche una coppia di treni regionali che vedrà la cancellazione tra Roma Termini e Roma Ostiense.

Le modifiche nel dettaglio sono indicate al seguente link, che vi consigliamo di leggere attentamente:

VariazioniFL5_190224.pdf – Google Drive