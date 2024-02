Morti sul lavoro a Firenze, Fiom e Uilm proclamano due ore di sciopero • Terzo Binario News

“Il crollo di un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze è l’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori, in continuità purtroppo con la lunga catena di morti sul lavoro che quotidianamente si registra in tutto il territorio nazionale.

Fiom e Uilm nazionali, insieme a Cgil e Uil, hanno proclamato sciopero nazionale di due ore per mercoledì 21 febbraio.

Per tutti i lavoratori metalmeccanici nelle aziende con appalti nelle Centrali Torrevaldaliga Nord e Sud di Civitavecchia sarà così articolato :

21 FEBBRAIO 20242 ORE DI SCIOPERO(prime due di ogni turno/giornata di lavoro).

Denunciamo ancora una volta un sistema di appalti e subappalti che non garantisce il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza. Un grido di allarme inascoltato da troppo tempo e che non è più possibile rimandare.

Il lavoro e la sicurezza devono tornare al centro del dibattito politico: vogliamo soluzioni, non parole!”

FIOM CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo

UILM UIL Civitavecchia Viterbo