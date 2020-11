Lavori stradali a Canale Monterano: le interdizioni al traffico - Terzo Binario News

Causa lavori di manutenzione stradale il sindaco di Canale Monterano ha ordinato l’interdizione nei giorni 30 novembre, 1, e 2 dicembre del traffico veicolare nel tratto strada comunale Antica Monterano (incrocio con strada comunale Palombara Monterano) fino al Casale De’ Persi. È escluso il traffico locale.

Poi è prevista l’interdizione nei giorni 3, 4 e 7 dicembre al traffico veicolare nel tratto da via Palombara – Monterano (dagli impianti sportivi in località Fontana) fino all’incrocio con la strada comunale Antica Monterano (loc. Comunaletto), con apposizione di dissuasori e segnaletica predisposti dalla Ditta esecutrice, al fine di garantire la piena efficacia in sicurezza dell’intervento stesso.

Inoltre è stato posto il divieto assoluto di sosta e transito, ad esclusione della popolazione residente o proprietaria di immobili nelle date e sulla viabilità sopra descritta.