Lavori notturni nelle strade municipali: totale di oltre un chilometro, prossimo step via Crescenzio • Terzo Binario News

Sono in chiusura i lavori di riqualificazione delle strade municipali che il Dipartimento dei Lavori pubblici sta eseguendo di notte nel quartiere Prati. I cantieri si svolgono prevalentemente di notte su una stesa complessiva di oltre due chilometri.

Il sindaco Roberto Gualtieri con l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori. Erano presenti anche l’Assessora ai Lavori pubblici del Municipio I Alessandra Sermoneta e la Consigliera capitolina Giulia Tempesta.

Le lavorazioni nel quartiere Prati fanno parte dell’intervento giubilare relativo alle pavimentazioni storiche. In particolare, sono alle battute conclusive le lavorazioni iniziate a partire da marzo in via Terenzio, via Boezio, via Ovidio, via Orazio e via Cicerone per un totale di oltre due chilometri. In tutte le strade è stato risistemato il manto stradale in asfalto, mentre in via Boezio (tra Via Tacito e Via Virgilio) vengono sostituiti i sanpietrini con l’asfalto, riportando la strada in contiguità visiva con le altre del quartiere e migliorando anche la condizione acustica della via nelle ore notturne. Le vie municipali vedono, oltre al rifacimento dell’area carrabile, anche la pulizia delle caditoie, la rimessa in quota dei tombini e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

“Prosegue senza sosta il nostro piano di riqualificazione delle strade di Roma” spiega il Sindaco Gualtieri. “Oggi siamo quasi al 60% degli 800 km di viabilità primaria su cui avevamo promesso di intervenire, riqualificando le arterie in profondità e in notturna, per diminuire il più possibile l’impatto sul traffico. Non vogliamo però tralasciare i lavori sulle vie secondarie e l’intervento di ieri lo dimostra. Con le risorse del Giubileo e grazie al lavoro dell’Assessore ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini” conclude Gualtieri “abbiamo preso un impegno senza precedenti, che stiamo portando avanti con serietà e competenza”.

“Oltre alla grande viabilità” commenta l’Assessore Segnalini “siamo al fianco dei municipi anche per le strade dei quartieri. Il Giubileo è una grande occasione che ci permette di riqualificare strade meno strategiche della viabilità, ma altrettanto importanti per gli abitanti. Il prossimo passo riguarda la riqualificazione di via Crescenzio, il primo intervento giubilare che vede la sostituzione dei sanpietrini con l’asfalto, per rendere la strada più sicura. Poi useremo i sanpietrini per altri interventi. Con l’Assessora municipale Alessandra Sermoneta c’è una grande collaborazione e procediamo con lavori importanti come ad esempio i prossimi di via Giulia. Il Dipartimento dei Lavori pubblici” conclude Segnalini “sta facendo un ottimo lavoro in tutta la città con lavori notturni destinati a durare”.

L’intervento giubilare sulle pavimentazioni storiche prevede un finanziamento di circa 31 milioni di euro per riqualificare 14 km di strade e vicoli della città. Lo scopo è rendere le pavimentazioni maggiormente fruibili e coerenti con l’uso della strada. Si passa, infatti, da sanpietrino ad asfalto dove transitano molte automobili e da asfalto a sanpietrino dove invece è possibile valorizzare il percorso pedonale e il valore estetico dei luoghi. Tutti gli interventi sono eseguiti in conformità con il Piano sanpietrini che è orientato al “saldo zero”, al fine di procedere ad un bilanciamento tra le differenti lavorazioni, con conseguente compensazione dei materiali da utilizzare: tutti i sanpietrini che saranno tolti saranno riposizionati.