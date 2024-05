Il Premio Strega Giovani a Tor Bella Monaca • Terzo Binario News

“Nell’incantevole Sala della Sacrestia a Palazzo Valdina, la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle Periferie presieduta dall’On.Alessandro Battilocchio, ha presentato il progetto di Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che promuove il Premio Strega, con il supporto della Fondazione Enel Cuore”. Si legge su una nota pubblicata sulla pagina Facebook del presidente del Municipio VI, Nicola Franco.

“Questo nuovo progetto che intende sviluppare l’interesse degli studenti delle periferie nei confronti della lettura e dell’approfondimento culturale prenderà vita nel Municipio VI. Prima tappa, il 4 Giugno, con la premiazione del Il Premio Strega Giovani 2024 si svolgerà nel Teatro di Tor Bella Monaca. Il prossimo anno tappa a Caivano, Napoli”.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto fortemente che il nostro municipio fosse luogo di un’iniziativa importante come questa. Le periferie, nonostante le numerose complessità, hanno la capacità di generare dei meccanismi preziosi come la creatività e la determinazione che, se sviluppate, possono portare anche alla nascita di grandi artisti. Numerosi sono gli esempi in ogni ambito da quello culturale, musicale e sportivo”.