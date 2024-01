Lavori in corso in via Sicilia a Cerveteri, approvato anche l'esecutivo per nuovi lavori di restyling stradale • Terzo Binario News

Lavori in corso in via Sicilia a Cerveteri! Come preannunciato nei giorni scorsi, si sono aperti questa mattina i cantieri per il rifacimento del manto stradale.

Seguono i lavori già effettuati in via Arno, via Po, via Tevere e via San Rocco.

Un cantiere con il quale riasfaltiamo via Sicilia in tutta la sua lunghezza. Questi lavori seguono i lavori di scavo e manutenzione della rete idrica effettuati recentemente da Acea Ato 2.

Nel pieno rispetto del Regolamento sugli scavi del nostro Comune, la società dunque provvederà a riasfaltare l’intera carreggiata di via Sicilia, una strada con un’alta concentrazione di abitazioni e transitata, in particolar modo a piedi, da tantissime persone.

Sempre in tema di lavori pubblici, nel mese di dicembre abbiamo infatti approvato un esecutivo proprio per dare il via alle nuove manutenzioni, che interesseranno via degli Eucalipti, via Volterra, il tratto di competenza comunale di via Furbara Sasso, via Carlo Cavalieri e via Sagripanti.

A dichiararlo in un post social è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti