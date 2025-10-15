Lavori a Santa Marinella, Amanati: "Si accorciano i tempi al ponte Vignacce" • Terzo Binario News

Giungono buone notizie sul fronte dei lavori Italgas. A comunicarle, in accordo con il sindaco Pietro Tidei, è il vicesindaco e assessore ai LL.PP, Andrea Amanati, che con gli uffici monitora e segue passo passa l’andamento dei lavori che stanno interessando il tratto di strada in prossimità del Ponte Vignacce.

“La ditta incaricata da Italgas ha terminato la riparazione della condotta in acciaio e sono state effettuate le saldature- ha spiegato Amanati- Non è stato necessario proseguire oltre con lo scavo in quanto il punto esatto del guasto è stato localizzato. Ora , secondo quanto stabilito dalle normative, si procederà con la verifica e la certificazione delle saldature ad opera di un’azienda specializzata, previste per venerdì 17 ottobre”.

In questo momento, lo scavo resta aperto e non occorre altro intervento. Terminati i controlli, la ditta inizierà a richiudere lo scavo, prima con il Geomix (soluzione fluida autolivellante che permette di riempire cavità e trincee in modo uniforme, senza necessità di compattazione meccanica), e poi con una guaina speciale protettiva apposita per condotte in acciaio.

“Se tutto andrà come previsto, e noi per primi ce lo auguriamo, è possibile che la conclusione dei lavori e quindi il ripristino della viabilità saranno anticipati di una settimana rispetto al cronoprogramma iniziale che è fissato per il 31 ottobre- ha aggiunto il Vicesindaco- Dunque se da oggi a venerdì non si vedono operai in cantiere è per queste motivazioni indicate. Ad ogni modo visto che lo scavo è stato definito e delineato, domani mattina congiuntamente alla Polizia Locale e ai tecnici Italgas, effettueremo un sopralluogo per valutare da subito una restrizione del cantiere e creare una apertura sufficiente per una corsia di marcia per iniziare a snellire il traffico, sempre se le distanze lo permettano”, ha concluso Amanati.

“Confidiamo che l’intervento di Italgas termini in anticipo, così come hanno spiegato i responsabili dei lavori, e torni al più presto la regolare viabilità sulle vie cittadine- ha dichiarato il sindaco Tidei- Nel frattempo raccomandiamo sempre pazienza e attenzione nel rispettare le prescrizioni e le interdizioni al traffico. Qualora sarà riaperta una corsia nel tratto di strada interessato, sarà dato immediatamente avviso pubblico specificando l’eventuale nuova viabilità provvisoria”, ha concluso Tidei.