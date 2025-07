Lavori a San Pietro, sulla Fl5 lunedì di disagi: il dettaglio dei treni cancellati • Terzo Binario News

I disagi per i pendolari della Fl5 si spostano dalla stazione di Aurelia a quella di San Pietro. Rfi informa che per lunedì 14 luglio sono previsti ritardi e soprattutto una serie di cancellazioni che rendono difficile l’arrivo nella Capitale per chi ci si deve recare per motivi di studio o lavoro.

Per non parlare dei turisti che sbarcano al porto di Civitavecchia che si troveranno diverse opzioni in meno per raggiungere monumenti e luoghi di interesse romani.

E il guaio riguarda anche le direttrici che portano a Pisa e Grosseto.

Si tratta di lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma San Pietro con alcuni convogli che potranno subire cancellazioni, limitazioni e variazioni. Rfi precisa nel dettaglio i treni interessati.

Sono il Pisa-Termini che parte da Civitavecchia alle 8,42 fa fermata intermedia a Santa Severa e termina la corsa ad Aurelia; percorso solito per il 7,58 da Civitavecchia ma anch’esso si ferma a Roma Aurelia; seguendo sempre la direttrice verso la Capitale sono stati cancellati il Ladispoli-Ponte Galeria delle 7,20, il Ladispoli-Termini delle 8,12, il Civitavecchia-Termini delle 8,46, il Civitavecchia-Ostiense delle 9,07, il Ladispoli-Tiburtina delle 9,14 e il Civitavecchia-Termini delle 9,43. Da Roma verso il Litorale le cancellazioni riguardano il Tuscolana-Ladispoli delle 6,57, il Termini-Civitavecchia delle 7,27, il Termini-Ladispoli delle 7,42, il Ponte Galeria-Ladispoli delle 8,07 e il Termini-Civitavecchia delle 10,42. il Termini-Civitavecchia delle 9,42 parte direttamente da Roma Aurelia alle 10.08 mentre il Termini-Pisa delle 10,19 ferma anche a Maccarese, Torrimpietra e Santa Severa e anch’esso parte da Aurelia alle 10,35. Da Trenitalia fanno sapere che «è previsto un servizio bus tra Roma Termini e Roma Aurelia e viceversa con i tempi di percorrenza dei bus che potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti».

Insomma si prevede il solito lunedì di frustrazione, con valigie, dappertutto, vagoni stracolmi e lamentele di prassi, almeno a Civitavecchia. Ma è facile ipotizzare che lo stesso avverrà nelle stazioni intermedie come Santa Marinella, Marina di Cerveteri e Ladispoli.