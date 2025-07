Pubblicate le delibere di Ladispoli del 25 giugno, per Olmetto Monteroni si torna in aula Ceraolo • Terzo Binario News

Il pacchetto urbanistico comprende il mercato, il centro commerciale sull’Aurelia e via Latina

Continua il festival dell’urbanistica a macchia di leopardo con una accelerazione che lascia poco spazio alla programmazione, e di questo anche la Regione dovrebbe aver preso nota in quanto per alcuni progetti ha chiesto chiarimenti e per altri sono pendenti da tempo richieste di chiarimenti e vincoli imposti dalla VAS che non sembra siano stati ancora rispettati.

Sono pubblicati in albo pretorio di Ladispoli tutti i documenti relativi alle Delibere di Consiglio votate il 25 giugno. Fra queste spicca tutto il pacchetto di delibere in ambito urbanistico che sono:

n. 21/2025: ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE D’UFFICIO OLMETTO-MONTERONI. APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLE PRECEDENTI DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 25/05/2010, N° 16 DEL 30.03.2017, N° 51 DEL 19.12.2019 E N° 25 DEL 06.08.2020; n. 22/2025: ADOZIONE “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.R.G. PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO-COMMERCIALE IN ZONA “FASCIA AURELIA”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 36/1987; n. 23/2025: ADOZIONE “PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (L.R. 22/1997) IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE (P.R.G.) PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI AREE IN ZONA CENTRO CIVICO – VIA SIRONI”; n. 24/2025: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO L.R. 22/1997 PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE IN VIA LATINA PRESENTATO DALLA SOC. SARA ’94 A S.R.L. CONTRODEDUZIONI AI CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LAZIO IN SEDE DI APPROVAZIONE; n. 25/2025: PRESA D’ATTO DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CDS (DD N. 803 DEL 28.04.2025) E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 8 DPR 160/2010.

Per Olmetto, lo si capisce leggendo il titolo, si tratta dell’ennesimo ritorno in aula per modifiche ed integrazioni, segno che qualcosa, nonostante i proclami del sindaco, non ha funzionato in passato. Se questa sia la volta buona lo sapremo a breve.

Uno dei pezzi forti del Consiglio Comunale era stato l’ennesimo piano integrato delle Delibera 22, tirato fuori dal cilindro del sindaco, per un insediamento commerciale in Fascia Aurelia. Una decisione criticata da molti perché nel contesto urbanistico attuale destinato a peggiorare la situazione dell’ingresso nord. Peraltro in assenza del Piano del Traffico e fuori degli schemi di programmazione urbanistica.

Altro piatto forte era la Delibera 23, se vogliamo il più contestato, ovvero la realizzazione del nuovo mercato che, inizialmente sembrava comportasse lo spostamento del vecchio. Poi, durante il Consiglio, si è appreso che il vecchio mercato dovrebbe rimanere dove si trova. Questo fatto potrebbe anche essere verosimile visto che il reale scopo del progetto è di costruire un sistema di scambi incrociati per il project financing finalizzato alla costruzione della nuova scuola al Cerreto.

La Delibera 24 era un pacchetto di controdeduzioni e chiarimenti che la Regione aveva richiesto in merito al Piano Integrato di via Latina. Approvate le motivazioni della maggioranza e bocciate quelle dell’opposizione.

Da Ultimo una Variante Urbanistica puntuale per permettere una attività privata.