L'auto resta e l'asfalto non si posa: accade in via del Corallo a Ladispoli - Terzo Binario News

La foto in sé dice tutto: l’asfalto in via del Corallo non è stato possibile posarlo dappertutto perché un’auto è rimasta in sosta e quindi il lavoro è rimasto incompleto nei pressi del civico 9.

Lo scatto, di un paio di giorni fa, è apparso sui social ritraendo il lavoro svolto nella via dove rimarrà uno spazio con il vecchio asfalto perché non è stato possibile effettuare la posa.

Tra l’altro quando sono in corso le asfaltature sono previste zone di divieto di sosta e fermata, con avvisi che vengono apposti giorni prima.